Oktoberfest-Stimmung in der Stadthalle

Zu einem stimmungsvollen Ü60-Oktoberfest hatte das Seniorenreferat der Stadt Wemding in die Stadthalle eingeladen. Rund 250 Personen aus der Altersgruppe ab 60 Jahren waren der Einladung gefolgt. Bürgermeister Dr. Martin Drexler betonte in seiner kurzen Begrüßung die Bedeutung eines gemeinsamen Austausches. Das persönliche Zusammenkommen sei in der hektischen Zeit enorm wichtig. Drexler bedankte sich bei Sozialreferentin Heidi Vogel und der Tourist-Information Wemding, die das Ü60-Oktoberfest maßgeblich initiiert hatten. Zum Auftakt des Nachmittags mit Kaffee und Kuchen spielten die Dinkelsbühler Alphornbläser, den weiteren musikalischen Rahmen gestaltete Karl Malz. Die Faschingsgesellschaft Wemdosia war mit ihren Kinder- und Jugendgruppen vertreten und präsentierte bei ihren Einlagen auch bereits erste Einblicke in Showtänze aus der bevorstehenden Saison.

