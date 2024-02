Parfüm-Diebe schlagen in Wemdinger Drogeriemarkt zu

Aus einem Drogeriemarkt in Wemding verschwinden Fläschchen im Wert von 1350 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Drogeriemarkt in Wemding haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine größere Zahl an Parfüm-Flacons gestohlen. Aus dem Geschäft in der Valeostraße verschwanden Fläschchen im Wert von rund 1350 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)