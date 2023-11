Wemding

17:45 Uhr

Partnerschaft zwischen Realschule und Hama jetzt offiziell

Die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding und die Firma Hama in Monheim schließen eine Kooperationsvereinbarung. So sieht die Zusammenarbeit aus.

Die langjährige Zusammenarbeit und die damit einhergehende Partnerschaft zwischen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding und der Monheimer Firma Hama ist jetzt auch auf dem Papier besiegelt. Im Rahmen eines Festakts unterzeichneten Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst und Simone Heidenreich, die in dem Unternehmen die Bereiche Ausbildung und Studium leitet, die Kooperationsvereinbarung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Neben Vertretern der Schulfamilie und den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen kamen auch Stellvertretende Landrätin Claudia Marb und der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler. Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst dankte allen Mitwirkenden für ihr besonderes Engagement. Die Zusammenarbeit zwischen der Realschule und Hama sei nicht neu, sondern werde bereits seit 2009 gepflegt. Neben Berufsinformationstagen wurden in der Vergangenheit Schnupperprogrammierkurse oder Betriebsbesichtigungen für Neuntklässler angeboten. Auch kooperiert Hama mit der Bildungseinrichtung im Bereich der Produkttestung. So erhalten ausgewählte Schüler in der 5. Klasse neue Schulrucksäcke, um sie auf Alltagstauglichkeit zu prüfen. Rudolph Hanke ist Ehrensenator des Fördervereins Außerdem ist Rudolph Hanke, der 60 Jahre die Geschicke des Unternehmens geleitet hat, Ehrensenator des Fördervereins der Realschule. Somit war die offizielle Schulpartnerschaft einer Pressemitteilung zufolge "ein logischer weiterer Schritt in der Kooperation". Waschner-Probst dankte Simone Heidenreich als Vertreterin von Hama für die vertrauensvolle und stets unkomplizierte Zusammenarbeit. Heidenreich verwies ihrerseits auf die langjährige Verbundenheit der Schule mit Hama. Das Unternehmen sehe sich als vielfältiger Ausbildungsbetrieb und baue auf die Absolventinnen und Absolventen der Anton-Jaumann-Realschule. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren immer bewährt. Außerdem stellte die Firmenvertreterin fest, dass die beiden Kooperationspartner die gleichen Ziele verfolgten: „Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung besitzt bei uns die Persönlichkeitsentwicklung einen hohen Stellenwert.“ Berufsorientierung spielt an Wemdinger Realschule eine große Rolle Bürgermeister Drexler sagte, er habe als ehemaliger Realschüler an seiner Schule viel für das spätere Leben gelernt. Auch er habe stark von seiner Lehre profitiert, da die duale Berufsausbildung Theorie und Praxis optimal verknüpfe. An der Anton-Jaumann-Realschule spiele die Berufsorientierung eine große Rolle, betonte Konrektorin Sandra Lüftl, die für diesen Bereich zuständig ist. Als Vertreterin der IHK gratulierte Tina Strizrep zur Schulpartnerschaft. Sie ging darauf ein, dass viele Schüler an einem Wendepunkt mit vielen offenen Fragen stünden. Diese Partnerschaft könne Orientierung bieten, manche Unsicherheiten könnten dadurch abgebaut werden. Die von Sabine Gering geleitete Big Band umrahmte den Festakt musikalisch. (AZ) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

