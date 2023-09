Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Mann fährt mit seinem Pedelec an die Bordsteinkante und stürzt. Dabei wird er schwer verletzt.

Wohl nur, weil ein Tourist aus dem Raum Trier einen Helm getragen hatte, wurde er nicht lebensbedrohlich verletzt: Laut Polizei war der Mann am Donnerstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Pedelec 25 in der Monheimer Straße in Wemding in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Dabei berührte er mit dem Vorderrad die Bordsteinkante und kam dadurch bei voller Fahrt zu Sturz. Er prallte in der Folge auf den Asphalt. Dabei erlitt er unter anderem eine Schulterfraktur und wurde per Rettungswagen stationär in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. An dem E-Bike entstand ein lediglich geringer Sachschaden. Ein Fremdverschulden ist den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge auszuschließen. (AZ)