Perspektivwechsel in Wemding

Lebenshilfe Wemding und Valeo Wemding tauschen für einen Tag
Von Andreas Vom Bruch für Valeo
    Lebenshilfe zu Besuch bei Valeo in Wemding
    Lebenshilfe zu Besuch bei Valeo in Wemding Foto: Daniel Weber

    Vier Teilnehmer der Lebenshilfe Wemding waren kürzlich bei Valeo in Wemding, um einen Einblick in das Tagesgeschäft zu erhalten. Sie lernten die Bereiche Detect, Logistik, Steuerungsbau sowie die Ausbildungswerkstatt kennen. Zum Abschluss kamen alle Beteiligten zusammen, um Eindrücke und Feedback auszutauschen. Im Gegenzug waren am selben Tag fünf Valeo-Mitarbeiter bei der Lebenshilfe vor Ort und packten dort kräftig an. Die Freude und Dankbarkeit der Teilnehmer machten diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis für beide Seiten.

