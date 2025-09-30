Perspektivwechsel in Wemding

Vier Teilnehmer der Lebenshilfe Wemding waren kürzlich bei Valeo in Wemding, um einen Einblick in das Tagesgeschäft zu erhalten. Sie lernten die Bereiche Detect, Logistik, Steuerungsbau sowie die Ausbildungswerkstatt kennen. Zum Abschluss kamen alle Beteiligten zusammen, um Eindrücke und Feedback auszutauschen. Im Gegenzug waren am selben Tag fünf Valeo-Mitarbeiter bei der Lebenshilfe vor Ort und packten dort kräftig an. Die Freude und Dankbarkeit der Teilnehmer machten diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis für beide Seiten.

