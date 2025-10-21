Pflegeeinsatz im Wemdinger Ried

Leicht neblig, aber trocken zeigte sich das Wemdinger Ried, als 38 engagierte Helferinnen und Helfer der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried zum herbstlichen Pflegeeinsatz kamen. Ihr Ziel: Die charakteristische Offenlandschaft des rund 100 Hektar großen Niedermoorgebietes westlich von Wemding zu erhalten und wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna zu verbessern. Mit Motorsägen und Astscheren entfernten die Freiwilligen aufgeteilt in mehreren Gruppen gezielt dichtes Unterholz an großen Weiden und an Rändern größerer Buschgruppen. Dadurch entstehen wieder lichte Flächen, die für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten – darunter seltene Orchideen, Tagfalter und Bodenbrüter – wichtige Rückzugsorte bieten. Die Arbeiten erfolgten bewusst in kleinräumigen Abschnitten, um die ökologische Vielfalt des Gebiets zu bewahren. Das Schnittgut wurde auf Haufen zusammengetragen, gehäckselt und soll abgeholt und energetisch verwertet werden. Nach getaner Arbeit stärkten sich die Helferinnen und Helfer mit einer zünftigen Brotzeit, aus regionalen Lebensmitteln aus dem Dorfladen Huisheim.

Die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried, die derzeit mehr als 550 Mitglieder zählt, kümmert sich seit 1970 um das Ried und weitere naturnahe Lebensräume im Ries. In Kooperation mit dem Rieser Naturschutzverein finden ganzjährig Exkursionen und Pflegeaktionen statt, um die Kulturlandschaft zu erhalten und eine Verbuschung zu verhindern.

In den kommenden Wochen stehen bereits weitere Einsätze auf dem Plan: Geplant sind Maßnahmen am Goldberg bei Pflaumloch sowie am Kleinen Hühner Berg bei Großsorheim statt. Interessierte, die den Naturschutz in der Region aktiv unterstützen möchten, finden aktuelle Informationen und Termine unter www.riesnatur.de.

