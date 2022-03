Wemding

vor 19 Min.

Wemdinger planen für die Gartenschau und weit darüber hinaus

Plus Das Konzept der Wemdinger für die Landesgartenschau-Bewerbung nimmt Konturen an. Was in der Altstadt und deren Umfeld passieren soll.

Von Wolfgang Widemann

Knapp 30 Menschen sind an diesem etwas ungemütlichen Spätnachmittag in der Wemdinger Altstadt zusammengekommen. Sie stehen auf dem gepflasterten Platz vor dem Feuerwehrhaus und blicken auf Planzeichnungen, die an dessen Tor geklebt sind. Aus dem, was Planer Norbert Haindl, Bürgermeister Martin Drexler und mehrere Stadträte erklären, wird deutlich, dass in den kommenden zehn Jahren hier ein ganz neues Stück Wemding entstehen soll. Im Schlosshof neben der Kirche, wo sich einst die Urzelle der Stadt befand, soll eine Reihe von wenig ansehnlichen Bauwerken verschwinden. Die bislang fast komplett versiegelte Fläche soll ein begrünter, von neu gebauten Häusern umgebener Platz werden, auf dem Kinder spielen und Erwachsene unter Bäumen verweilen. So sieht es ein erster Entwurf vor, den die Kommune jetzt der Öffentlichkeit präsentiert hat. Der Plan ist Teil der Bewerbung für eine "kleine" Landesgartenschau.

