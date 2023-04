Polizei erwischt Autofahrer unter Alkohol in Wemding

Die Polizei hat in Wemding hat einen Promille-Sünder aus dem Verkehr gezogen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Wemding hat die Polizei am Mittwochabend einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Beim Öffnen der Pkw-Tür schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der 60-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann muss mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)