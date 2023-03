Polizei legt getuntes Auto in Wemding still

Die Polizei erwischt einen jungen Mann in Wemding, der technische Änderungen an seinem Auto nicht gemeldet hat. Das kostet ihn nun eine Anzeige.

Weil er technische Veränderungen an seinem Auto nicht eingetragen hat, hat die Polizei in Wemding einem 29-Jährigen die Betriebserlaubnis für seinen Wagen entzogen. Die Beamten stellten am Mittwoch um 17.30 Uhr den optisch aufgemotzten Pkw in der Herzog-Albrecht-Straße fest. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für die nachträglich umgerüstete Sportauspuffanlage und den Luftfilter keine Eintragungen vorhanden waren. Damit erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, zeigten den 29-Jährigen an und meldeten dies bei der Zulassungsstelle. (AZ)

