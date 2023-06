Polizei stellt angerauchten Joint sicher

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth durchsuchen die Wohnung einer jungen Frau in Wemding. Sie finden nicht nur den Joint.

Bei einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung in einem Wohnhaus in der Wemdinger Kernstadt haben Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth bei einer 23-jährigen Frau Marihuana in einem einstelligen Grammbereich sowie einen angerauchten Joint sichergestellt. Die Frau wurde wegen Verdachts auf ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt, berichten die Beamten. (AZ)