Preis für Trinkwasser in Wemding sinkt wieder

Erst im Januar hatte die Stadt Wemding die Trinkwasser-Verbrauchsgebühr deutlich angehoben. Jetzt wird das Wasser doch wieder billiger.

Die Bürgerinnen und Bürger in Wemding müssen nun doch nicht so viel mehr für Trinkwasser bezahlen. Ursprünglich wollte die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) den Tarif für sogenannte Wassergäste von 40 auf 59 Cent pro Kubikmeter anheben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung verlangt der Versorger vom 1. April an aber nur 51 Cent.

Zwischenzeitlich hatte die Stadt Wemding für die Kernstadt - diese bezieht das Trinkwasser von der BRW - bereits zum 1. Januar 2023 den Verbrauchspreis um 35 Cent auf 1,95 Euro angehoben. Diese Entscheidung nahm der Stadtrat nun rückwirkend zurück. Die Neukalkulation ergibt für den Zeitraum bis einschließlich 2026 einen Betrag von 1,74 Euro je Kubikmeter, also 21 Cent weniger. (wwi)