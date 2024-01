Wemding

Projekt St. Marien: Provisorischer Kindergarten in Containern

Hinter diesem Zaun soll auf einer Wiese am Ludwigsgraben in Wemding der provisorische Kindergarten St. Marien entstehen. Die ersten Arbeiten dafür finden noch im Januar statt.

Plus In Wemding wird für drei Gruppen eine Übergangslösung geschaffen. So sieht der Zeitplan für das Millionenprojekt St. Marien aus.

Noch ist das neue Feuerwehrhaus in Wemding nicht fertig, da steht in der Stadt schon das nächste, noch größere Projekt in den Startlöchern: die Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien. Damit dieses Vorhaben überhaupt angepackt werden kann, müssen die Mädchen und Buben, die dort betreut werden, vorübergehend eine neue Bleibe finden. Die Kommune hat dafür jetzt einen Standort gefunden. An dem entsteht ein Bauwerk aus Containern.

Die Kita St. Marien beschäftigt die Stadt schon mehrere Jahre intensiv. Seit geraumer Zeit sind die Krippen-Gruppen bereits ausgelagert. Sie befinden sich in einer ehemaligen Druckerei in der Gutenbergstraße. Die Kommune hat die Räume angemietet. Weil die Bauarbeiten in der bestehenden Kita in der Bürgermeister-Epple-Straße derart umfangreich sein werden, müssen nach Auskunft von Bürgermeister Martin Drexler auch die drei Kindergarten-Gruppen das Gelände verlassen.

