Qualitätsmanagement Berufliche Orientierung an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding

Zu Beginn des Schuljahres startete der Schulversuch „QmBO“, um die Berufliche Orientierung als fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel an weiterführenden Schulen noch stärker zu verankern. Die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding nimmt als eine von 23 Modellschulen, darunter fünf Realschulen, aus ganz Bayern teil. Bei der Auftaktveranstaltung im Haus der bayerischen Wirtschaft in München hob Kultusministerin Anna Stolz den besonderen Stellenwert des Schulversuchs hervor: „Unsere Aufgabe ist es, unsere Schülerinnen und Schüler fit für die Anforderungen der Arbeitswelt von heute und morgen zu machen. Durch den innovativen Schulversuch schaffen wir beste Voraussetzungen für eine zukunftsfähige und praxisorientierte Bildung, die den individuellen Bedürfnissen der Lernenden gerecht wird. Für mich ist das ein Gewinn in doppelter Hinsicht: Zum einen eine optimale Vorbereitung unserer jungen Menschen auf ihr späteres Berufsleben und zum anderen eine wichtige Ergänzung im Schulentwicklungsprozess.“ Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw, erklärt den Mehrwert des Projekts: „Die Angebote zur beruflichen Orientierung unterstützen Jugendliche dabei, ihre Stärken und Interessen früh zu erkennen und den Bedarf des Arbeitsmarkts zu verstehen. Dies kommt auch den Unternehmen zugute, die auf junge Talente angewiesen sind. Der Schulversuch wird helfen, die Angebote gezielt auf verschiedene Schularten zuzuschneiden und langfristig zu verbessern. Daher fördern wir seine Umsetzung gerne.“ Im Schulversuch QmBO werden Konzepte entwickelt, um die Qualität interner Maßnahmen zu verbessern und die Berufliche Orientierung im Schulentwicklungsprozess zu stärken. Der Versuch erfolgt in Zusammenarbeit des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus mit dem ISB. Ein Projektbeirat aus Vertretungen des Ministeriums, der Wirtschaft, Hochschulen und Bildungsträgern wird ebenfalls eingerichtet.

