Wemding

17:48 Uhr

Radweg soll ins Industriegebiet verlängert werden

Die Stadt Wemding will eine weitere Lücke im Radwegnetz schließen. Es handelt sich um die Verlängerung der Verbindung entlang des Stadelmüllerwegs in Richtung Industriegebiet "Schwalberholz". Bislang endet der Radweg dorthin quasi auf halber Strecke. Das soll sich ändern. Der Stadtrat vergab nun den Auftrag für die Planung. Bürgermeister Martin Drexler sprach von einem "wichtigen Projekt". Die Verlängerung des Wegs mache "wirklich Sinn", denn er führe auch weiter ins Tal der Schwalb. Stadtrat Gottfried Hänsel wies darauf hin, dass auf dem Stadelmüllerweg und der Industriestraße viele Lastwagen unterwegs sind, was gefährlich für Radfahrer sei. (wwi)

