Wemding

18:00 Uhr

Realschule in Wemding lädt sich erstmals Gäste ein

Gäste im Digitalen Klassenzimmer: Beim Tag der offenen Tür in Wemding konnten sich Eltern und Großeltern über die neuen Möglichkeiten im Unterricht informieren.

Plus Viele Gäste schauen sich bei einem "Tag der offenen Tür" die sanierte Anton-Jaumann-Realschule an. Zudem wird dort eine Persönlichkeit gewürdigt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Nach rund sechs Jahren Dauerbaustelle sind an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding die Bauarbeiter und Bagger (fast) verschwunden. Die Gebäude sind saniert, wirken neu und modern. Doch bislang haben dies praktisch nur Schüler und Lehrer sowie einige Eltern gesehen. Die Öffentlichkeit blieb außen vor – auch wegen der Corona-Pandemie. Dieses Manko ist seit Freitag behoben. Hunderte von Menschen tummelten sich bei einem "Tag der offenen Tür" in dem Komplex.

