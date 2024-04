Wemding

12:50 Uhr

Reform der Grundsteuer: Böse Überraschung für viele Bürger

Plus Bei der Bürgerversammlung in Wemding ist die Grundsteuerreform ein Thema. Berechnete Messbeträge sind oft um ein Vielfaches höher als bisher.

Von Wolfgang Widemann

Die Immobilien-Eigentümer in der Region haben in den vergangenen Monaten vom Finanzamt die neuen Grundsteuer-Messbeträge mitgeteilt bekommen. Nicht wenige der Haus- und Grundstücksbesitzer erlebten offenbar eine böse Überraschung, denn sie müssten demnach künftig wesentlich mehr bezahlen. Auf dieses Problem ging Martin Drexler, Bürgermeister und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wemding, bei der Bürgerversammlung in der Wallfahrtsstadt ein.

Die VG, der neben der Stadt Wemding auch die Gemeinden Fünfstetten, Huisheim, Otting und Wolferstadt angehören, habe im Zuge der Grundsteuerreform inzwischen über 5000 Datensätze zu den einzelnen Immobilien erhalten. Gleichzeitig gingen bei der VG viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern ein, denen Gebäude und Flächen gehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

