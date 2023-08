Reh kollidiert mit gleich zwei Autos

Das Tier kreuzt die Straße zwischen Wemding und Monheim, ein Autofahrer erfasst es. Dadurch wird das Reh auf die Gegenspur geschleudert.

Gleich zwei Autos sind am Dienstag, gegen 21.10 Uhr, zwischen Monheim und Wemding mit dem gleichen Reh zusammengestoßen. Das Tier hat die Kollisionen nicht überlebt, berichtet die Polizei. Ein 38-jähriger Oettinger erfasste ein von links kreuzendes Reh auf der Staatsstraße 2214 circa einen Kilometer vor dem Kreisverkehr frontal mit seinem Wagen. Das Tier wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, was zu einer erneuten Frontalkollision mit dem Auto eines entgegenkommenden 20-jährigen Oettingers führte. Beide Fahrzeuge wurden an der Front beschädigt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert. Beide Männer blieben unverletzt. Der Jagdpächter wurde von der Polizei verständigt. (AZ)