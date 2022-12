Reh prallt bei Wemding gegen Auto und verendet noch an der Unfallstelle

Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Heuer gab es schon fast 1100 Wildunfälle im Landkreis Donau-Ries.

Zu einem Wildunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwoch kurz nach Mitternacht. Wie die Polizei berichtet, war ein 64-jähriger Wolferstädter mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2214 in Richtung des Weilers Waldstetten (Stadt Wemding) unterwegs. Kurz nach der dortigen Abzweigung sprang von rechts ein Reh aus einer Wiese in die Seite des Fahrzeugs. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Wagen entstand Sachschaden von geschätzten 3500 Euro. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth verständigten den zuständigen Jagdpächter. Im Landkreis Donau-Ries sind für das laufende Kalenderjahr 2022 bereits knapp 1100 Zusammenstöße mit Wildtieren aktenkundig. (AZ)