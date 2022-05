Rentner verwechselt in Wemding Gas und Bremse: hoher Schaden

Ein Unfall mit drei beteiligten Autos hat ein Rentner in Wemding verursacht. Dabei wollte er eigentlich nur rückwärts ausparken.

Einen kuriosen Unfall mit hohem Schaden hat es am Dienstagvormittag in Wemding gegeben. Ein 79-jähriger Rentner hatte seinen Toyota in der Langgasse in Wemding vor einer dortigen Arztpraxis geparkt. Als er rückwärts ausparken wollte, verwechselte er Gas und Bremse und prallte vorwärts gegen die Hauswand des Gebäudes.

Schadensbilanz wird von der Polizei Donauwörth auf 17.500 Euro geschätzt

Dadurch beschädigte er nicht nur die Wand, sondern auch einen Betonblumenkasten und ein dort abgestelltes E-Bike. Anschließend fuhr der Mann wohl ohne zu schauen rückwärts auf die Straße, rammte dabei einen in Fahrtrichtung Osten fahrenden VW Tiguan.

Dieser wieder wurde auf einen rechts an der Straße geparkten Skoda aufgeschoben. Die Bilanz des Schadens insgesamt liegt laut Polizei Donauwörth etwa bei 17.500 Euro. Verletzt wurde wohl niemand. (AZ)