Wemding

14:31 Uhr

Rentnerin fährt in Wemding Auto an: 6000 Euro Schaden

Eine 88-Jährige fährt in Wemding einen Audi an.

Eine Seniorin stößt in Wemding mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto und produziert so einen Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die 88-Jährige verhält sich vorbildlich.

6000 Euro Schaden verursachte eine Seniorin, die in Wemding ein anderes Auto anfuhr. Laut Auskunft der Polizei prallte die 88-Jährige mit ihrem Auto gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3 in der Langgasse. Die Unfallverursacherin hinterließ einen Hinweiszettel an dem angefahrenen Wagen und informierte telefonisch die Polizeiinspektion. (AZ)

