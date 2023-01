Roller ohne Versicherung: Mann wird angezeigt

Die Polizei erwischt in Wemding einen Mann bei einer illegalen Spritztour mit einem E-Scooter.

Die Polizei hat in Wemding einen Mann bei einer illegalen Spritztour mit einem Elektro-Tretroller erwischt. Einer Streife fiel der 28-Jährige am Dienstagnachmittag im Knoglerweg auf, weil an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Der Mann, der aus Mittelfranken stammt, durfte nicht mehr weiterfahren. Er wird wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt und muss mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)