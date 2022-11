Rollerfahrer betrunken und ohne Führerschein in Wemding

Der 37-Jährige fährt alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem Roller. Auf der Dienststelle stellt sich heraus, dass er die Beamten angelogen hat.

Gleich mehrfach strafbar gemacht hat sich der Fahrer eines Motorrads in Wemding. Die Polizei erwischte den 37-Jährigen am Dienstagabend bei einer Kontrolle. Der Mann gab sich als jemand anderes aus. Laut Polizei fuhr er gegen 21.30 Uhr mit einem Roller im Polsinger Weg und trug dabei keinen Helm. Die Beamten bemerkten einen starken Alkoholgeruch und ließen den Rollerfahrer einen Test machen. Dieser zeigte einen Wert von zwei Promille an. Außerdem gab der Mann an, seinen Führerschein vergessen zu haben.

Der 37-Jährige gibt sich vor der Polizei als sein Bruder aus

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen mit auf die Wache, um von einem Arzt eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Rollerfahrer zuvor als seinen Bruder ausgegeben hatte, da dieser einen Führerschein besitzt - der Beschuldigte aber nicht. Die Polizei veranlasste eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Personalienangabe. (AZ)

Lesen Sie dazu auch