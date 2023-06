Wemding

17:00 Uhr

Rosetti-Konzert in St. Emmeram: Vom ersten Ton an schierer Genuss

Plus Mit einem großartigen Programm stellte die Bayerische Kammerphilharmonie den Rieser Komponisten in den Mittelpunkt. Aber auch zwei Hornisten ließen aufhorchen.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Wemdings bemerkenswert schöne, doppeltürmige Stadtpfarrkirche St. Emmeram mit dem großartigen barocken Hochaltar ist ein wunderbarer Konzertraum. Und die Musik, die jetzt dort erklang, war von der ersten Note an schierer Genuss. Die Region kann dem Dirigenten Johannes Moesus für die von ihm im Jahr 2000 begründeten Rosetti-Festtage, aber ebenso dem Augsburger Musikwissenschaftler Günther Grünsteudel nur dankbar sein, die Musik Antonio Rosettis im Donau-Ries jährlich mit einem Konzert-Zyklus zu feiern.

Im Nach-Corona-Jahr fanden mehrere Konzerte nun in Kirchen statt. Die Schlösser Reimlingen und Harburg waren Schauplätze in Erinnerung der ersten Dienststelle Rosettis (1776) als Hofmusiker bei Fürst Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein. An dessen Hof wirkte er 16 Jahre lang und trat 1785 die Nachfolge des Kapellmeistes Joseph Reicha als Leiter des Wallersteiner Orchesters an. Zu dieser Zeit war Rosettis Schaffen auch international anerkannt. Sein Requiem in Es-Dur für die erste Gemahlin Maria Theresia des Wallersteiner Fürsten (1776) wurde bei der Prager Trauerfeier für Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt.

