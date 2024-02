Wemding/Rudelstetten

vor 21 Min.

Altöl in Kanalisation: Personal von Klärwerk verhindert großen Schaden

Mindestens 1000 Liter Altöl sind in das Klärwerk bei Rudelstetten gelangt. Das belastete Abwasser wurde in diesem Becken gesammelt.

Plus Ein Unbekannter schüttet in Wemding mindestens 1000 Liter Altöl in den Abwasserkanal. Das außergewöhnliche Umweltdelikt gibt einige Rätsel auf.

Von Wolfgang Widemann

Was da in Wemding geschehen ist, darauf kann sich Harald Müller noch immer keinen Reim machen. Kann es sein, dass im Jahr 2024 jemand in Deutschland absichtlich mindestens 1000 Liter Altöl in die Kanalisation einer Stadt schüttet, um es auf diese Weise zu entsorgen? "Das ist für mich nicht vorstellbar", sagt der Bürgermeister der Gemeinde Huisheim und Vorsitzende des Abwasserzweckverbandes (AZV) "Mittlere Wörnitz". Und doch ist es geschehen. Ein kaum zu begreifendes Umweltdelikt beschäftigt den betroffenen Verband, der nahe Rudelstetten ein Klärwerk betreibt, die Polizei und andere Behörden.

Die AZV-Beschäftigten machen in der Kläranlage, in dem das Abwasser aus der Stadt Wemding sowie den Gemeinden Alerheim, Deiningen, Fünfstetten, Huisheim und Wechingen gereinigt wird, regelmäßig Kontrollgänge. Am Donnerstag, 25. Januar, um etwa 7 Uhr war laut Müller alles in Ordnung. Zwei Stunden später wurden die Mitarbeiter stutzig. Auf dem Schmutzwasser, das in die Anlage floss, befand sich eine schwarze Schicht und es roch nach Öl. "Unsere Leute haben sofort reagiert", schildert der Vorsitzende des Zweckverbands. Sie schalteten eine der beiden Linien des Klärwerks ab und leiteten das augenscheinlich kontaminierte Wasser in ein Becken, um es dort zu sammeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen