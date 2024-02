Wemding/Rudelstetten

12:00 Uhr

Woher kommen 1000 Liter Altöl in Wemdinger Kanalisation?

Eine ölige Flüssigkeit gelangte am Morgen des 25. Januar in die Kläranlage bei Rudelstetten.

Plus Ein ungewöhnliches Umweltdelikt in Wemding beschäftigt die Polizei seit über einem Monat. Die Beamten haben jetzt das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Von Wolfgang Widemann

Ein nicht zu begreifendes Umweltdelikt beschäftigt seit gut einem Monat die Polizei. Im Ortsgebiet von Wemding gelangte eine außergewöhnlich große Menge einer dunklen, öligen Flüssigkeit über die Kanalisation ins zentrale Klärwerk des Abwasserzweckverbands (AZV) "Mittlere Wörnitz" nahe Rudelstetten. Nur glücklichen Umständen und der Aufmerksamkeit des AZV-Personals war es zu verdanken, dass kein richtig großer Schaden für den Zweckverband und für das Ökosystem entstand.

Es war der Morgen des 25. Januar, als den Mitarbeitern der Kläranlage auf dem Schmutzwasser, dass ins Klärwerk lief, eine schwarze Schicht auffiel. Zudem roch es stark nach Öl. Die Beschäftigten reagierten sofort. Sie leiteten das augenscheinlich kontaminierte Wasser in ein Becken, um es in diesem zu sammeln. Das war um etwa 9 Uhr. Es stellte sich heraus, dass die Flüssigkeit in den Stunden davor in Wemding in die Kanalisation gelangt sein muss. Eine Spezialfirma pumpte das Becken leer. Bei der Aufbereitung des Wassers wurden über 1000 Liter der schädlichen Flüssigkeit abgeschieden. Ersten Vermutungen zufolge handelte es sich um Altöl.

