Rund 500 Gläubige beten bei Lichterprozession für Frieden

An einer Lichterprozession am Dreikönigstag in Wemding nehmen rund 500 Gläubige teil. Ukrainische Flüchtlinge tragen Fürbitten vor.

Rund 500 Gläubige haben am Dreikönigstag in Wemding an einer Lichterprozession der Pfarrei St. Emmeram durch die Wemdinger Altstadt teilgenommen. Die Prozession stand unter dem Motto „Bitten und Beten für Frieden in der Welt“. Den Verantwortlichen zufolge sollte das Licht der Heiligen Nacht in die Welt hinausgetragen werden und Jesus, der Heiland der Welt, wurde um seinen Segen gebeten für den Frieden in der Welt.

Auf dem Marktplatz spielte die Stadt- und Jugendkapelle Wemding einen Choral, während die Sternsingergruppen und der kirchliche Dienst mit der Monstranz einzogen. Stadtpfarrer Wolfgang Gebert betete dafür, das „Machtstreben der Mächtigen zu brechen, die Not und das Leid des Krieges von den Menschen in der Ukraine zu nehmen und ihnen Frieden und Sicherheit zu schenken“.

An der Wemdinger Mariensäule tragen ukrainische Flüchtlinge Fürbitten vor

Dann setzte sich die Lichterprozession mit dem Allerheiligsten, das Diakon Thomas Rieger trug, in Bewegung. Roland Hoinle betete zu Beginn die Friedenslitanei. Bei einer kurzen Station am Seniorenheim trugen die Sternsinger ihren Segensspruch vor. Der Stadtpfarrer segnete die anwesenden Bewohner und Angestellten mit dem Allerheiligsten in der Monstranz. Auf dem weiteren Weg zurück zum Markplatz sang Pfarrer Gebert die Lauretanische Litanei zu „Maria, der Königin des Friedens“.

Vor der Mariensäule auf dem Marktplatz trugen ukrainische Flüchtlinge ihre Fürbitten vor. Renate Kerzel fungierte als Übersetzerin. Die Ukrainer beteten für den Frieden in ihrem Land und weltweit, für die vielen Getöteten, Verletzten, Vermissten und Kriegsgefangenen.

Nach der Rückkehr zum Marktplatz dankte Stadtpfarrer Wolfgang Gebert den vielen freiwilligen Helfern, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Michael Dinkelmeier, den Bläsern und den Gläubigen, die mit ihren Kerzen den Marktplatz in ein stimmungsvolles Licht tauchten. An der Prozession nahmen auch mehrere Vereine mit Fahnenabordnungen, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Bezirksrat Peter Schiele und Bürgermeister Martin Drexler teil.