Schnelle Reaktion von Motorradfahrer verhindert schlimmen Unfall bei Wemding

Die schnelle Reaktion eines Motorradfahrers konnte am Freitag einen schlimmen Unfall verhindern. Eine Autofahrerin hatte das Fahrzeug beim Überholen übersehen.

Weil ein 19-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag schnell reagierte, ist wohl ein schlimmer Unfall auf der Staatsstraße 2214 zwischen Megesheim und Amerbach verhindert worden. Eine 20-Jährige war dort mit ihrem Auto in Richtung Amerbach unterwegs. Etwa auf Höhe Amerbacherkreut wollte sie einen Lkw überholen. Dabei übersah die junge Frau den 19-jährigen Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Honda auf der Staatsstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Motorradfahrer weicht aus und hält seine Maschine in der Spur

Nur durch eine schnelle Reaktion des 19-Jährigen konnte ein Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindert werden. Der Motorradfahrer, der eine 15-Jährige dabei hatte, wich nach rechts aus, sodass es nur noch zu einer seitlichen Streifberührung zwischen dem Auto und seiner Maschine kam. Zudem konnte der junge Mann sein Motorrad nach der Streifkollision abfangen und ohne Sturz in der Spur halten. Durch die Streifkollision mit dem Auto zogen sich der 19-Jährige Verletzungen am Armgelenk und die 15-Jährige eine Prellung am linken Knie zu.

Staatsstraße für etwa eine Stunde gesperrt

Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht. Die 20-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte durch die hervorragende Reaktion des Motorradfahrers Schlimmeres verhindert werden. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte durch die alarmierten Feuerwehren aus Megesheim und Laub. (AZ)