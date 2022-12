Wemding

12:00 Uhr

Schreinerei plant einen Neubau in Amerbach

Plus In Amerbach will eine Schreinerei in ein neues Betriebsgebäude investieren. Was der Wemdinger Stadtrat dazu sagt.

Die Schreinerei Fackler in Amerbach plant den Neubau eines Betriebsgebäudes. Mit dem entsprechenden Antrag hat sich jetzt der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Wemdinger Stadtrats befasst. Um das Vorhaben umsetzen zu können, müssen an dem bestehenden Komplex ein Anbau und zwei Carports abgerissen werden. Stattdessen soll eine "Schreinerei mit Büro und Halle" errichtet werden.

