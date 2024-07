Wemdinger Realschüler dominieren das Kreissportfest

Viele junge Sportlerinnen und Sportler aus 33 Mannschaften von neun teilnehmenden Schulen des Landkreises versammelten sich in Nördlingen, um sich in verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik miteinander zu messen. Zunächst blieb das Wetter recht unbeständig. Der Hochsprung konnte aufgrund der teilweise durchnässten Bahn aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden. Letztlich blieben wiederum die Jugendlichen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding ungeschlagen und überzeugten in jeder Wettkampfklasse der unterschiedlichen Altersklassen. Der sportliche Ehrgeiz war aber dennoch bei allen Teilnehmern deutlich zu spüren, darunter auch die Athleten der ausrichtenden Mittelschule Nördlingen, die den Wettkampf zusätzlich mit einer Helferklasse unterstützte. Einige mussten den körperlichen Grenzen nachgeben, sodass auch der Sanitätsdienst den ein oder anderen Einsatz hatte.

Schulamtsdirektor Michael Stocker besuchte den Wettkampf und interessierte sich für Schüler, Lehrer und Wettkampfbedingungen und erhielt in einigen Gesprächen einen Einblick in das sportliche Geschehen. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, selbst sportbegeistert, unterstützte die Sportfachberater Kathrin Schiele, Tobias Trüdinger und Stefanie Poisel bei der Siegerehrung und fand passende Worte bei der Übergabe der vielen Sachpreise, die die Sparkasse in jedem Jahr beisteuert. Die T-Shirts des Arbeitskreises Sport für den jeweils ersten Platz waren auch bei diesem Wettkampf heiß begehrt. (AZ)