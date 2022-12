Schuldner zahlt Geld nur teilweise zurück und schlägt Gläubiger ins Gesicht

Ein Schuldner rastet in Wemding aus, weil der Gläubiger ihn darauf hinweist, dass er nicht die vollen 1000 Euro beglichen hat. Letzterer muss ins Krankenhaus.

Zum verabredeten Treffen zwischen dem 25-jährigen Schuldner und dem 21-Jährigen, der ihm Geld geliehen hatte, kam es laut Polizei am Mittwochabend. Der 21-Jährige übergab nur einen Teilbetrag der geschuldeten 1000 Euro. Als der 21-Jährige nach dem Restbetrag fragte, rastete der Schuldner aus und schlug mehrfach vor Zeugen auf den 21-Jährigen ein. Der erlitt durch die Faustschläge eine Platzwunde im Gesicht, eine Verletzung am Ellenbogen und Prellungen. Er wurde in der Donau-Ries-Klinik medizinisch behandelt. Beamte der Polizei Donauwörth nahmen eine Strafanzeige wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung auf. (AZ)