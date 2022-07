Behinderte und Tierpflege: Bezirk unterstützt Projekt am Johanneshof

Auf dem Johanneshof in Schweinspoint können geistig Behinderte möglicherweise bald in der Tierpflege arbeiten. Die Idee unterstützt der Bezirk Schwaben. Auch nach Wemding fließen Mittel.

Der Bezirk Schwaben wird ein Projekt der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint unterstützen. Wie die Donau-Rieser Bezirksräte Peter Schiele ( CSU) und Albert Riedelsheimer (Bündnis90/ Die Grünen) mitteilen, hat der Gesundheits- und Sozialausschuss des Bezirkstages Schwaben in seiner jüngsten Sitzung die Weichen für die Unterstützung gestellt. Zum einen ging es um einen Investitionszuschuss für die neu errichtete Werkstätte für behinderte Menschen der Lebenshilfe Donau-Ries in Wemding. Zum anderen eben für das neue Projekt am Johanneshof.

Soziales Projekt am Johanneshof in Schweinspoint

Dort soll es eine werkstattähnliche Betreuung von geistig behinderten Menschen geben, die dann im Bereich der Tierpflege und Versorgung, bei der Pferdebetreuung und an verschiedenen Projekten rund um einen Erlebnisbauernhof eine Beschäftigung außerhalb einer Werkstätte für behinderte Menschen finden. Die Mitglieder des Ausschusses betonten ihre Unterstützung für diese neue Möglichkeit eines Angebotes der Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen als Alternative zu den Werkstätten. "Ich freue mich, dass es gelungen ist, die soziale Infrastruktur für geistig behinderte Menschen im Landkreis Donau-Ries auf diesem Weg wieder ein Stück mehr zu verbessern", so Bezirksrat Peter Schiele. Albert Riedelsheimer freut sich, dass im Landkreis Donau-Ries eines der ersten Angebote dieser Art in Schwaben entstehen wird.

Für das Gebäude der Lebenshilfe in Wemding mit 100 Plätzen wurde eine Summe von 280.500 Euro zur Verfügung gestellt. Ebenfalls gefördert wird auch die angegliederte neugebaute Förderstätte mit zwölf Plätzen, in der mehrfach schwerbehinderte Menschen beschäftigt werden, mit einem Zuschuss von 111.630 Euro. (AZ)

