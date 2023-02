Schwerer Verkehrsunfall auf Staatsstraße bei Wemding

Eine 39-Jährige baut auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim einen Unfall. Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Unfall hat sich auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 26-Jährige am Montag um 14.35 Uhr von der Straße nach links in einen Feldweg abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie allerdings anhalten. Eine mit dem Pkw von hinten herannahende 39-Jährige erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Um einen Aufprall zu vermeiden, versuchte die näherkommende Frau aus Alerheim ihren Wagen nach links zu ziehen. Dadurch stieß sie allerdings frontal sowohl in das Heck des wartenden Fahrzeugs als auch gegen das Auto einer entgegenkommenden 25-Jährigen.

Die 39-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass die Verletzungen der Frau, unter anderem ein Schleudertrauma, nicht schwerwiegend waren. Die beiden anderen Frauen gaben den Einsatzkräften gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro. Gut 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding waren vor Ort, die Staatsstraße war kurzzeitig gesperrt. (AZ)

