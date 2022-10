Senior prallt gegen Fahranfänger

Ein 86-Jähriger aus Wemding missachtete die Vorfahrt und prallte anschließend mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen.

Ein 86-jähriger Wemdinger ist am Mittwoch um 15.25 Uhr mit seinem Auto von der Wemdinger Heroldstraße in die Mangoldstraße eingebogen, um weiter in Richtung Ortsausgang zu fahren. An der Einmündung missachtete der Senior laut Polizei ein Vorfahrtszeichen und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite eines Autos, das ein 18-jähriger Fahranfänger aus Oettingen steuerte. Dessen Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von gut 5000 Euro. Beide Unfallbeteiligte gaben den Beamten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der 86-Jährige wurde angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch