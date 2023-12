Sie ist das 13. Wemdinger Christkind

Plus Vier Jahre musste die Tradition ruhen, jetzt konnte in Wemding wieder ein Christkind gesucht werden. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde die neue Himmelsbotin präsentiert.

Nach vier Jahren Zwangspause hat Wemding in der Adventszeit wieder ein Christkind: Bei Schneefall und winterlich-weihnachtlicher Atmosphäre wurde am Freitagabend die neue Himmelsbotin präsentiert. Die Spannung im Vorfeld war groß, der Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt sehr gut besucht.

Bevor enthüllt wurde, wer das inzwischen 13. Wemdinger Christkind sein wird, wurden die Besucherinnen und Besucher noch etwas auf die Folter gespannt. Der Chor "Vera Musica" stimmte weihnachtliche Lieder an und Projektleiterin Alica Mayer betrat mit einer kleinen Engelschar die Bühne. Sie freute sich über das rege Interesse und dass man aus den Bewerbungen wieder ein passendes Christkind auswählen konnte. Mayer erinnerte sich auch an ihre eigene Zeit als Wemdinger Christkind und die damit verbundenen, zum Teil sehr bewegenden Erlebnisse. Gerade deshalb lohne es sich ihrer Ansicht nach, die Aktion jedes Jahr durchzuführen und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, ebenfalls diese Erfahrungen zu machen.