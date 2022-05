Wemding

So sieht das Landegartenschau-Konzept in Wemding aus

Plus Die Pläne der Stadt Wemding für eine mögliche Gartenschau. Das Gelände würde von Altstadt bis Waldsee reichen. Das ist in den einzelnen Bereichen vorgesehen.

Von Wolfgang Widemann

Das mögliche Gelände einer Landesgartenschau in Wemding würde sich von der Altstadt über das Areal am Johannisweiher und den angrenzenden Wald bis zum Lohweiher (Waldsee) erstrecken. So sieht es das Konzept vor, das Planer Norbert Haindl im Stadtrat erläutert hat. Als "Herzstück" bezeichnete er das Gelände um den Johannisweiher.

