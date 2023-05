So sieht die Gemeindliche Jugendarbeit in Wemding aus

In Wemding gibt es seit gut einem Jahr das JuMi. Der Treffpunkt für die Gemeindliche Jugendarbeit wird gut angenommen.

Vor etwas mehr als einem Jahr startete die Stadt Wemding mit einem neuen Angebot für Jugendliche: In den Räumen des ehemaligen Kreuzkellers öffnete das JuMi (Jugend Mittendrin). Gedacht ist dieser Treffpunkt für Mädchen und Jungs im Alter zwischen elf und 16 Jahren. Die Stadt zieht nun eine Zwischenbilanz. Die Einrichtung unter Leitung von Jugendarbeiterin Maren Kriegler habe sich etabliert.

Bürgermeister Martin Drexler wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Die Resonanz unter den Jugendlichen kann seitdem als absolut positiv bilanziert werden." Pluspunkte für den Standort des JuMi waren die großzügig eingerichteten Räume und die unmittelbare Nähe zur Altstadt. Die Gemeindliche Jugendarbeit ist eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries.

Bücherfrühstück und Selbstbehauptungskurse im Jugend-Treffpunkt

Im Programm wird großer Wert auf Kreativität gelegt. In den Ferien gibt es Aktionen wie T-Shirt-Gestalten, ein Insektenhotel befüllen, eine "Fotochallenge", Jugendcafé, Spiele- und Filmabende, Bücherfrühstück, Ausflüge und Wanderungen und Selbstbehauptungskurse. Im Eingangsbereich des JuMi können Wünsche für Aktivitäten auf einer großen Tafel notiert werden. Maren Kriegler dazu: "Wir versuchen, möglichst viel davon umzusetzen, damit für jeden etwas dabei ist.“

Bunt bemalte Blumen, gestaltet von Jugendlichen, schmücken das Wemdinger Stadtgebiet. Foto: Judith Strohhofer

Neben Aktionen wird aber auch Alltag gelebt, es wird gemeinsam eingekauft, gekocht, gespült oder etwa "Kabelorganizer selbst gemacht". Auch im Stadtleben wird Kriegler zufolge die Jugendarbeit sichtbar: Große, bunte selbst gemachte Holzblumen schmücken öffentliche Flächen. "Um bedarfsorientierte Jugendarbeit zu leisten, sind angemessene strukturelle und organisatorische Voraussetzungen nötig", betont Jugendreferent Nicolas Bumba in der Mitteilung. Durch den festen Standort in der Monheimer Straße hätten Kinder und Jugendliche in Wemding einen festen Anlaufpunkt. Bürgermeister Drexler und Bumba erklären, der Schwerpunkt liege weiterhin darin, das Angebot einer breiten Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Wemding zugänglich zu machen. Kooperationen gebe es dabei mit der Leonhart-Fuchs-Grund- und -Mittelschule sowie mit der örtlichen Anton-Jaumann-Realschule.

In den Pfingstferien bietet das JuMi in Wemding wieder ein Programm

Auch für die Pfingstferien ist ein Programm vorgesehen. Dieses enthält zum Beispiel eine Eselwanderung mit Picknick zum Holunderhof Lohe, ein Picknick in der Kneippanlage, Leinwände gestalten, ein Kicker-Turnier oder Marmelade machen.

Mehr Infos: Maren Kriegler, Telefon 0173/5288580, E-Mail: jugendarbeit-wemding@kjf.kjh.deInfo: Geöffnet ist das JuMi dienstags und mittwochs jeweils von 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 14 bis 17.30 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten in den Ferien. (AZ)