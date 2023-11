So sieht die "Seele" aus - Gedanken, Bilder, Skulpturen im Kunstmuseum

Im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding zeigt eine Sonderausstellung, wie sich viele Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema "Seele" auseinandergesetzt haben. Am Sonntag findet eine Führung statt.

Die Sonderausstellung "Seele" bringt im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding selbige zum Schwingen. Die vielseitigen künstlerischen Ausdrucksformen zu diesem Thema lassen tief in die vielen Facetten des menschlichen Inneren blicken. Am kommenden Sonntag, 12. November, gibt es jetzt Gelegenheit, sich durch die Exposition "Seele" führen zu lassen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Danach sind Besichtigungen nach telefonischer Absprache (0160/4686434) möglich.

Symbolhaft bringt die Künstlerin Roswitha Lawes mit ihrem überlebensgroßen Gemälde „Himmelfahrt“ als Eingangsbild die Seele zum Ausdruck. Gegenüber befindet sich die vier auf zwei Meter große Klangskulptur „Das Goldene Kalb“ von Johannes S. Sistermanns, die sich an ein überdimensionales Handy anlehnt und verdeutlicht, dass das Smartphone zu einer Art Parallelwelt geworden ist.

15 regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler haben teilgenommen

Katrin Klemmes Tanzperformance, die als Kurzvideo projiziert wird, greift den Grundgedanken der Künstlerin hingebungsvoll auf: „Wenn die Seele sich aufschwingt und wandert, dann höre ich mein Herz.“ Die Fotografin Dorothee von Mirbach-Kirchhoff zeigt eine Lichtbildpräsentation mit Abbildungen von Katrin Klemme unter dem Titel „Verwandlungen der Seele“.

Die Sängerin Conny Pfau und der Musiker Rainer Herteis näherten sich dem Thema durch innige Musikstücke und Gedichte an. Fernando de la Jara zeigt in Ölbildern stille Momentaufnahmen des Alltags, die in ihrer Leichtigkeit und dennoch Tiefe bezaubern. Robert Müller-Moa spricht im Hinblick auf seine farbenfrohen Objekte aus Polyethylen von dem „Geheimnis der Seele“.

"Seelen Bäume" von Thorsten Schimmer und "Seelenkleid" von Sabine Kleinle-Mangold

Antje Wolkersdorfers Pflanzenseelenbilder berühren auf eine andere Weise: Während eines Aufenthalts im Kloster malte sie die Serie „Holy Fernes“. Die „Seelen Bäume“ von Thorsten Schirmer, basieren auf dem altchinesischen Landschaftsthema der „Verschütteten Tusche“. Die Installation „Seelenkleid“ von Sabine Kleinle-Mangold ist mit den Farben ihrer Bilder bemalt und ein Segel geleitet es durch die Welt voller „Licht, Farbe, Form, Geist und Seele“. Margit Langenfelder beschreibt in ihren Gemälden die Seele als ein inneres „befreites, unbeschreibbares Empfinden von tiefem Vertrauen ins Leben“.

Neben Willi Halbritters tiefsinnigen Grafiken „Vernetzt“ steht folgender Text: „Ich habe eine Seele“, dachte ich mir. Das brachte die Seele zum Lachen. „Ich habe dich“, sagte sie „und du hängst an meinem Faden.“ Die Aquarellbilder von Thilo Kersten künden die Öffnung des Himmels an, während Annette Steinacker-Holsts „Lichtspiegelungen“ die verwandelnde Lichtkraft auf dem Meer erlebbar werden lassen. Nathalie Schnider-Langs Frauenskulptur „Flußaufwärts“ steht im spannenden Kontrast zu ihrer filigran aus Neonplastilin geformten Frauenfigur mit Kind.

Die farbstarken Druckgemälde von Jugendlichen zum Thema „Seele“ zeigen den Workshop-Bereich an, der die Besucher anregt, eigene „Seelen-Postkarten“ zu gestalten. Diese Vielseitigkeit der Künstlergruppe des Kunstmuseums Donau-Ries lädt in Spuren zu diesem allumfassenden Weltgeheimnis der Seele ein und lässt die Kunst als schöpferische Entdeckerin aufleuchten. (AZ)