So will die Stadt Wemding wieder Gäste anlocken

Plus Durch die Corona-Pandemie ist auch in Wemding der Tourismus eingebrochen. Die Kommune hofft wieder auf bessere Zeiten und plant Maßnahmen.

Jetzt will Wemding im Tourismus durchstarten. Eigentlich war bis zur Corona-Krise alles in Ordnung, doch dann bremste die Pandemie die Fuchsien- und Wallfahrtsstadt aus. Die Übernachtungszahlen gingen wie vielerorts zurück. "Trotzdem oder gerade deswegen war im Tourismus-Büro viel los", entgegnete Bürgermeister Martin Drexler jenen Menschen, die meinten, dort habe "tote Hose" geherrscht. Nun, nachdem die Beschränkungen weitgehend gefallen sind, soll Wemding wieder vom Trend nach "Urlaub dahoim" profitieren.