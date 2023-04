Wemding

06:00 Uhr

Altes Gemälde in der Wemdinger Kirche bekommt einen Sonnenschutz

Das Wandgemälde in der Wemdinger Stadtpfarrkirche wird jetzt vor zu viel Sonnenlicht am Fenster geschützt.

Ein uraltes Wandgemälde in der Stadtpfarrkirche in Wemding war in Gefahr. Nun ist diese gebannt.

Seit rund 570 Jahren ziert ein an die Wand gemalter Bilderzyklus die Seitenkapelle der Stadtpfarrkirche St. Emmeram. Nun war das Kunstwerk in Gefahr. Auf den sechs Darstellungen geht es um die Barmherzigkeit in Person der heiligen Elisabeth. Die Abbildungen sollten Pfarrer Wolfgang Gebert zufolge damals (und heute) die Menschen zum christlichen Leben auffordern und zur Nächstenliebe motivieren. Wobei das Werk, das um 1450 entstand, vor allem für Gläubige gedacht war, die nicht lesen und schreiben konnten. Ein spezieller Stoff schützt jetzt das Gemälde in der Wemdinger Kirche Das historisch wertvolle Fresko drohte freilich durch die starke Sonneneinstrahlung durch das benachbarte Fenster zu verblassen. Deshalb wurde in dieses ein mit einem speziellen Stoff (mit UV-Filter) bespannter Rahmen eingepasst. Dass es das Gemälde überhaupt noch gibt, ist nach Angaben von Gebert der Tatsache zu verdanken, dass es lange Zeit übermalt war und dann wieder entdeckt wurde. Die Kosten für den Lichtschutz belaufen sich auf rund 3500 Euro. (AZ)

