Wemding

vor 2 Min.

Sperrung der Straße zwischen Wemding und Gosheim: So sieht das Konzept aus

An dieser Stelle der Harburger Straße in Wemding sollen eine Querungshilfe für Fußgänger und eine neue Bushaltestelle gebaut werden.

Plus Die Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim wird bald erneuert. Staatliches Bauamt gibt Details bekannt, die Stadt vergibt derweil einen Millionen-Auftrag.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

In gut zwei Wochen sollen die Bauarbeiten auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim beginnen. Genauer gesagt soll der 3,3 Kilometer lange Abschnitt von der Bushaltestelle in der Harburger Straße in Wemding bis kurz vor Gosheim eine neue Asphalt-Deckschicht erhalten. Für die Verkehrsteilnehmer und für Anlieger bringt das bis zum Herbst einige Einschränkungen mit sich.

Nicht alltäglich an dem Projekt ist, dass dieses zwei Institutionen gemeinsam verwirklichen: das Staatliche Bauamt und die Stadt Wemding. Letztere übernahm die Ausschreibung und die Vergabe des Auftrags. Den Zuschlag erhielt die Firma Thannhauser aus Fremdingen mit knapp 1,5 Millionen Euro. Bemerkenswert: Die drei kostengünstigsten Anbieter lagen nur rund 20.000 Euro auseinander. Die Maßnahme umfasst sowohl den innerörtlichen Bereich als auch die freie Strecke. In der Harburger Straße wird im Bereich der Einmündungen der Adalbert-Stifter-Straße und der St.-Gundekar-Straße nahe der Kinderherz-Kita zum einen eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut, zum anderen eine neue, beidseitige Bushaltestelle. Dafür bestehende gemauerte Buswartehäuschen wird abgerissen und durch zwei neue Überdachungen ersetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen