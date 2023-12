Stadt- und Jugendkapelle: Musikalischer Gruß an das scheidende Jahr

Mit einem fulminanten Konzert verabschiedet sich die Stadt- und Jugendkapelle Wemding von 2023. Das Publikum ist hingerissen.

Mit einem musikalisch anspruchsvollen und unterhaltsamen Abend ließ die Stadt- und Jugendkapelle das laufende Vereinsjahr ausklingen und bescherte zahlreichen Gästen schöne Momente. Ein großes Augenmerk des Abends liegt darin, alle Zuhörer zu erreichen und somit wird traditionellerweise das Konzert in zwei Hälften unterteilt, wobei der erste Teil mit konzertanter und klassischer bayrischer Blasmusik gefüllt ist. Der zweite Teil hingegen besticht mit modernen Rhythmen und lockerem Unterhaltungsfaktor. Stefanie Pfefferer und Sandra Schreck führten dabei mit ihren Ansagen gekonnt durch den Abend.

Begrüßt wurden die vielen Zuhörer mit dem Oberstufenstück „Astronautenmarsch“ von Ernst Mosch, der durch flotte Trompetensignale eingeleitet wird und durch ein gefühlvolles Tenorhornsolo besticht. Womöglich erhielt er seinen Namen durch die schwindelerregend hohen Töne. Eine ruhige und stetig aufbauende Melodie ist die Struktur des bekannten Kanons von Johann Pachelbel. Nachdem sich die Einsätze aller Instrumentengruppen aufeinander aufgebaut haben, flacht der Kanon genauso schnell wieder ab, bis schließlich nur noch der Bass die Melodie vollendet.

Rhythmische Akzente mit Leiter und Bierkasten

Andächtig ging es mit „Jesus bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach weiter. Bei diesem Bläser-Arrangement sind vor allem die Holzblasinstrumente gefordert, da der Choral mit seinen fortlaufenden Melodieläufen große Ausdauer verlangt. Im Anschluss wurde das Publikum von der Trommelgruppe unter der Leitung von Thomas Walter unterhalten, diese darf dieses Jahr sogar ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Deshalb packten die Trommler noch einmal die Höhepunkte der vergangenen Jahreskonzerte aus und setzten rhythmische Akzente zum Beispiel mit Leitern oder Bierkästen. Danach übernahm wieder die Stadt- und Jugendkapelle mit „Highlights from Mary Poppins“, welches viele bekannte Lieder, wie „Chim-Chim-Cheree“ oder „A spoonful of sugar“ schwungvoll vereint.

Lukas Wolf übernahm als Bezirksjugendvertreter stellvertretend für den ASM Bezirk 16 die Ehrungen. Er fand für die langjährigen Musiker lobende Worte. Für 15 Jahre wurden geehrt: Michael Behringer, Christoph Bichelmeir, Valentin Braun, Sofie Dannemann, Carolin Rink und Jonas Uhl. Seit stolzen 40 Jahren ist Thomas Walter aktiv dabei.

Passend dazu gratulierte die Kapelle ihren Jubilaren mit der Polka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl. Sie besticht durch die Verbindung traditioneller Blasmusik mit Elementen aus Sinfonik und Pop. Abgerundet wurde der erste Teil durch die „Zauberflöte“, ein höchst anspruchsvolles Stück mit klassischen Elementen, die den Musikern viel Probendisziplin abverlangten, wobei sich Dirigent Peter Million mit Perücke in Wolfgang Amadeus Mozart verwandelte. Nach dem siebenminütigen Potpourri wurden die begeisterten Hörer in die Pause entlassen.

Bei Rainhard Fendrich schlugen die Romantikerherzen höher

Mit frischem afrikanischem Groove startete die Stadt- und Jugendkapelle in den zweiten Teil des Konzerts. „Africa“ von Toto besticht durch die Rhythmen am Schlagzeug, den Congas und den Bongos (gespielt von Michael Held, Andreas u. Johannes Osterrieder). „Bergwerk“ von Rainhard Fendrich ließ Romantikerherzen höher schlagen, die leidenschaftliche und gefühlvolle Ballade ließ den ein oder anderen in Gedanken schwelgen. Lange hielt dies jedoch nicht an, da es mit dem feuchtfröhlichen Musikcocktail namens „Bohemian Tequila“ weiterging. Dieser vereint den traditionellen „Böhmischen Traum“ mit dem frischen „Tequila“, unterstrichen von zwei Soli des Trompeters Valentin Braun und Posaunisten Benedikt Braun. Eine interessante und lockere Mischung, die den Geschmack des Publikums genau traf.

Voller Spannung und Mystik beherrschte „Skyfall“ von Adele die voll besetzte Wemdinger Stadthalle. Kein Wunder, dass sie dafür 2013 einen Oskar – „beste Filmmusik“ überreicht bekam. Tina Turner lockerte dies mit ihren zahlreichen Liedern wieder auf, welche die Zuhörer zum Mitsummen animierten. „Simply the best“, „I don´t wanna loose you“, „we don´t need another hero“ oder „private dancer“ erinnerten an Ihre großartigen Werke.

Bürgermeister Dr. Martin Drexler ergriff das Wort und betonte vor allem das sehr gute Miteinander, die großartige Leistung und die tolle Stimmung innerhalb der Kapelle, die auch auf die Zuhörer überschwappt. Spätestens beim Schlussmedley von Udo Jürgens waren die Besucher nicht zu stoppen, die allseits bekannten Hits passen perfekt zur Kapelle mit ihrem Dirigenten Peter Million, denn: „mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. Nach minutenlangem Applaus im Stehen verabschiedete sich die Stadt- und Jugendkapelle von ihrem faszinierten Publikum mit dem „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal und zum Abschluss traditionell mit dem „Bayrischen Schützenmarsch“ von Ludwig Michel. (AZ)