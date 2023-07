Stadt und Schule wollen Fairtrade in Wemding pflegen

Die Stadt und die Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding erhalten die Fairtrade-Zertifikate. Dafür musste einiges getan werden.

Die Stadt Wemding sowie die örtliche Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule haben den Titel „Fairtrade Town“ (Fairtrade-Stadt) sowie „Fairtrade-Schule“ erhalten.

Die feierliche Übergabe der entsprechenden Zertifikate erfolgte durch den Ehrenbotschafter Manfred Holz vom Verein TransFair, der seinen Sitz in Köln hat. Monatelange Projektarbeiten in der Schule und der Stadt waren laut Pressemitteilung notwendig, um die Kriterien für den Erhalt der Zertifikate zu erlangen.

Diese Fairtrade-Maßnahmen haben Stadt und Schule in Wemding umgesetzt

Rektorin Margit Stimpfle und der Johannes Vogel, Umweltreferent des Stadtrats, berichteten von den verschiedenen Maßnahmen an der Schule und bei der Kommune, die bereits umgesetzt wurden. An der Schule wurde ein Schulteam gegründet und ein Fairtrade-Kompass entworfen. Dieser ist eine Art Fahrplan, der festlegt, welche Maßnahmen die Schule in Bezug auf den fairen Handel plant. Darüber hinaus fanden Aktionen in den Klassen statt und es wurden Anknüpfungspunkte im Lehrplan gesucht, sodass das Thema immer wieder im Unterricht behandelt wird. Bei einer Projektwoche mit einem Präsentationstag tauchten die Schülerinnen und Schüler tief in das Thema ein. Produkte aus fairem Handel, wie zum Beispiel Bananen, sind inzwischen bei der Schulobstaktion fest im Schulspeiseplan integriert.

Die Steuerungsgruppe der Stadt startete eine Informationskampagne im Amtsboten und auf dem Marktplatz. Verschiedenen Aktivitäten gab es ebenfalls - etwa das „Fairsucherle“, bei dem Interessierte solche Waren auf dem Wochenmarkt versuchen konnten. Bei der Nikolausaktion oder dem Adventskalender Ende 2022 wurde auf fair gehandelte Schokolade zurückgegriffen.

Die Steuerungsgruppe übernahm zudem die Beratung von Vereinen zum Thema Fairtrade. Zudem wurden Gastronomen und Einzelhändler für die Idee fairer Produkte gewonnen und zu Partnern der Fairtrade-Stadt Wemding.

Bei der Zertifikatsübergabe betonte Bürgermeister Martin Drexler, dass das Thema „Fairer Handel“ eine immer größere Wichtigkeit erlange und auch mit dem Einkaufen von regionalen Produkten eng verknüpft sei. Ebenso nahm stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder, der das Thema Fairtrade nach eigenen Angaben besonders am Herzen liegt, an der Feier im Historischen Rathaus teil. Bei der Veranstaltung gab es eine Ausstellung mit Bildern, Videos und Texten zu den Projektarbeiten sowie zahlreiche Fairtrade-Produkte (unter anderem Kaffee, Schokocroissants und Säfte). Das Schulensemble umrahmte die Feier musikalisch. (AZ)