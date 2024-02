Wemding

12:24 Uhr

Stadt Wemding verhindert Wohnblock in Baugebiet: Folgt jetzt ein Kompromiss?

Plus Investoren wollen in Wemding ein Mehrfamilienhaus bauen und ziehen deshalb auch vor Gericht. Jetzt handelt der Stadtrat. Wie geht es weiter?

Von Wolfgang Widemann

Eine Firma möchte mitten in einem Baugebiet in Wemding einen Wohnblock bauen. Seit 2022 liegen die Pläne auf dem Tisch. Es regte sich Widerstand in der Nachbarschaft. Stadt und Landratsamt lehnten das Vorhaben ab. Die Vertreter des Unternehmens zogen vor Gericht. Nach dessen Urteil beschäftigte das Thema nun erneut den Stadtrat. Der schob dem Projekt einen Riegel vor. Doch wie geht es weiter?

Der Bebauungsplan "Weidenweg" im Westen der Stadt wurde 1996 rechtskräftig. In der Folge entstanden am Buchenweg, der sich in diesem Gebiet befindet, Einfamilien- und Doppelhäuser. Nur vier kleine Parzellen in der Mitte des Baugebiets sind noch immer frei. Investoren kauften die Flächen und wollten auf diesem einen Komplex mit 14 Wohnungen errichten. Das Bauwerk auf dem 900-Quadratmeter-Areal sollte 29 Meter lang und knapp zwölf Meter breit werden, zwei Stockwerke plus Dachgeschoss haben. Gesamtwohnfläche: rund 950 Quadratmeter.

