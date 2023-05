Wemding

Warum die Stadt Wemding bei neuen Baugebieten bremst

Plus Bürgermeister Martin Drexler erläutert bei der Bürgerversammlung die veränderte Bauplatz-Situation in der Stadt Wemding. Wie die Kommune darauf reagiert.

Stark gestiegene Preise in der Baubranche sorgen auch in der Stadt Wemding dafür, dass deutlich weniger Menschen sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen beziehungsweise können. Darauf reagiert die Kommune jetzt bei der Ausweisung neuer Wohngebiete. Bürgermeister Martin Drexler erläuterte in der Bürgerversammlung die Entwicklung und die Reaktion darauf.

Die Kommune hat derzeit zwei neue Baugebiete im Blick: "Birket IV" in Wemding und "Kreuter Berg III" in Amerbach. Für Parzellen im Gebiet "Birket IV" habe man zwar eine lange Reservierliste, so Drexler, bei Informationsveranstaltungen sei in der jüngeren Vergangenheit jedoch festzustellen gewesen: "Das konkrete Interesse hat sich sehr reduziert."

