Wemding

vor 16 Min.

Stadt Wemding bringt 57 neue Bauplätze auf den Weg

Auf dieser Fläche am nördlichen Ortsrand von Wemding soll der erste Teil des neuen Baugebiets "Birket IV" entstehen.

Plus Neue Wohngebiete in Wemding und Amerbach werden jetzt konkret. Für die Grundstücke gibt es bereits eine Reihe von Interessenten.

Von Helmut Bissinger

Die Stadt Wemding entwickelt zusammen mit potenziellen Häuslebauern neue Wohngebiete. Dazu haben bereits Informationsveranstaltungen stattgefunden. Nun sollen, wie vom Stadtrat entschieden, aus den Planentwürfen Bebauungspläne in Wemding und Amerbach werden. Parallel zu den neuen Baugebieten wolle die Kommune aber, so betonte Bürgermeister Martin Drexler im Stadtrat mehrmals, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, Menschen auch in der Altstadt anzusiedeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen