Stadt Wemding schafft Bierzeltgarnituren und Spielgeräte an

Plus Die Kommune will im Umfeld der Altstadt weitere Freizeitmöglichkeiten bieten. Termine für größere Veranstaltungen stehen jetzt fest.

Die Stadt Wemding installiert Spielgeräte für Kinder und Jugendliche im Stadtgraben, kauft Sitzgelegenheiten für Konzerte und Feste und unterstützt ein Freiluft-Kino-Programm im Sommer. Das alles waren Themen, die nun den Lenkungsausschuss der Kommune beschäftigt haben. Das Gremium, das aus Stadträten und anderen Personen besteht, traf eine Reihe von Entscheidungen.