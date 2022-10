Wemding

Stadt Wemding schaltet wegen der Energiekrise die Straßenlaternen ab

Plus Weil die Stromkosten sich wohl vervielfachen werden, sieht sich die Kommune zu einem Schnitt gezwungen. So lange bleibt nun die Straßenbeleuchtung dunkel.

Von Wolfgang Widemann

Wer ab und zu oder regelmäßig spät nachts in Wemding unterwegs ist, sollte künftig lieber eine Taschenlampe mitnehmen. Von kommender Woche an, so teilte Bürgermeister Martin Drexler nun im Stadtrat mit, würden in der Kommune die Straßenlaternen zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr ausgeschaltet. Damit will die Kommune Strom sparen. Denn momentan zeichnet sich ab, dass sich dessen Preis im Jahr 2023 für die Stadt vervielfachen wird.

