Stadt Wemding setzt in der Energiekrise auf alternative Lösungen

Plus In Wemding soll verstärkt alternative Energie erzeugt werden. Es gibt Pläne für Wärmenetze und Photovoltaikanlagen.

Die Stadt Wemding möchte in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels mit einer Reihe von Maßnahmen verstärkt auf alternative Lösungen setzen. Nun hat der Stadtrat ein solches Projekt angestoßen. Weitere sollen in naher Zukunft auf den Weg gebracht werden.