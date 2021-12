Wemding

Stadt Wemding vergibt Aufträge für neues Feuerwehrhaus

Plus Das Millionenprojekt neues Feuerwehrhaus in Wemding kommt jetzt in die Gänge. Der Stadtrat hat einige Beschlüsse gefasst. Es geht auch um Fernwärme.

Von Wolfgang Widemann

Das neue Feuerwehrhaus in Wemding ist eines der großen Projekte der Stadt in den kommenden Jahren. Seit langer Zeit wird beraten und geplant. Im Sommer brachte der Stadtrat den Neubau auf den Weg. Die Kosten stehen noch nicht fest, könnten aber ersten Prognosen zufolge durchaus an die Zehn-Millionen-Euro-Marke heranreichen. Nun haben die Verantwortlichen einen ersten Auftrag für Bauarbeiten erteilt und weitere Beschlüsse gefasst, die auch das geplante Wärmenetz rund um den Komplex betreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

