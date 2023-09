Wemding

06:00 Uhr

Stadt Wemding verleiht Bürgermedaillen an acht Persönlichkeiten

Plus Sie haben sich in vielfältiger Weise um ihre Heimat verdient gemacht. Um wen es sich handelt und was die Verdienste im Einzelnen sind.

Von Helmut Bissinger

Der Ehrenempfang in Wemding hat Tradition. Die Stadt zeichnet einmal im Jahr Persönlichkeiten aus, die sich jahrzehntelang für die Gemeinschaft engagiert haben. Dafür erhalten sie die Bürgermedaille der Stadt. Diesmal ging es um acht Bürgerinnen und Bürger, die Bürgermeister Dr. Martin Drexler im Historischen Rathaus in dieser besonderen Weise würdigte.

Der Bogen ihres Engagements ist bei Monika Knecht-Frey weitgespannt. Sie war Leiterin Studienrätin im Sonderschuldienst, hat den Frauenchor DonnaCanta gegründet und im Wemdinger Stadtgraben zur 1200-Jahr-Feier einen Rosengarten angelegt. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich ehrenamtlich für den Rosengarten ein, den sie gemeinsam mit Hildegard Leinfelder und Stadträtin Diana Waimann beständig pflegt.

